Orgelentdeckertag in St. Pankratius: Grundschüler hören Orgelmusik und lernen zugleich eine Menge über den Reformator Martin Luther.© Joachim Dege

| Joachim Dege

Burgdorf

Kantorin zieht an der Orgel alle Register

Schulklassen aus zwei Grundschulen haben am Donnerstagvormittag den Orgelentdeckertag in der St.-Pankratius-Kirche besucht und dabei einiges über Martin Luther gelernt. Kantorin Tina Burzeya am Orgeltisch und Rainer Künnecke als Sprecher führten ein Kinderorgelkonzert auf.