Die Zirkusgala im Schlosspark bot von einfühlsamer Mimik über berührende Schauspielerei und artistische Akrobatik bis hin zu einem feurigen Finale mit Fackeljonglage alles, was das Herz des Zirkusfans begehrt.© Joachim Dege

| Joachim Dege

Burgdorf

Kinder zeigen fantasievolle Zirkusgala

Der Kinderzirkus Kritzpritzknuckelmuckeldü des städtischen Jugendkulturhauses JohnnyB. hat am Sonnabend und am Sonntag im CiltuzrCirkus-Zelt im Schlosspark zwei feurige Galavorstellungen gegeben. Die Macht der Fantasie war das zentrale Thema der Show, an der 54 Kinder mitwirkten.