Die Trachtenkapelle Hesslar macht Stimmung auf der Junggesellenbühne.© Sandra Köhler

Burgdorf

2016: Gaudi nonstop bei den Junggesellen

Durch diese helle Junggesellengasse müsst ihr kommen - so wirbt ein Schild am Durchgang zur Willersgasse. Dazu lassen sich unzählige Oktobermarktbesucher nicht lange bitten. Denn an der Bühne des Junggesellencorps' geht es richtig rund. Und zwar gefühlt fast ohne Pause.