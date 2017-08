Sie vertreten die Jugendfeuerwehren auf Stadtebene (von links): Mathis July, Sandra Neiseke, Ina Maschigefski, Leander Großart und Leon Kleine.© privat

| Antje Bismark

Burgdorf

Sandra und Leander vertreten die Stadtjugend

Sandra Neiseke und Leander Großart vertreten künftig die vier Jugendfeuerwehren der Stadt auf Regionsebene. Darauf verständigten sich die Nachwuchsfeuerwehrleute in einer gemeinsamen Sitzung. Die beiden 14-Jährigen gehören damit dem Jugendforum an, das sich in den nächsten Monaten gründet.