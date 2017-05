Dieses frisch gesetzte Rehkitz hat Jäger Heinrich Ernst am Montagnachmittag von einer Wiese in Schillerslage getragen, damit es nicht ins Schneidwerk gerät, wenn am Dienstag das Grünland gemäht wird.© privat

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Jäger rettet Rehkitz von der Weide

Auf den Wiesen rund um Burgdorf beginnt in diesen Tagen die Mahd. Damit kein Rehkitz, das im Schutz der hohen Gräser liegt, ins Schneidwerk gerät, suchen die Jäger am Tag zuvor das Grünland ab. Heinrich Ernst hat ein Kitz auf einer Weide in Schillerslage gefunden und in Sicherheit gebracht.