Spaß am Experimentieren, darum geht es bei den Workshops in der KulturWerkStadt.© privat

Burgdorf

KulturWerkStadt wird zum Experimentallabor

"Wissen ist Macht!": So ist die Experimenteausstellung überschrieben, die der VVV, der Förderverein Stadtmuseum und die Stadt Burgdorf von Sonnabend, 2. September, bis Sonntag, 15. Oktober, in der KulturWerkStadt an der Poststraße präsentieren.