Viel los auf der Schiene: Prognosen gehen davon aus, dass der Güterzugverkehr von den Nordseehäfen Richtung Süden bis zum Jahr 2030 verdoppeln könnte.© Symbolbild

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Alpha-E-Trasse: Gesetzgeber bestimmt Planung

Die Bürgerinitiativen und die Kommunen an der Bahnstrecke Ehlershausen-Otze-Burgdorf-Lehrte sind in Sorge, dass die Bedingungen, die das Dialogforum Schiene-Nord an die Zustimmung zur Alpha-E-Trasse geknüpft hat, nicht in die Planungen einfließen könnten.