Die Polizei sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen im Jagdrevier Dachtmissen und auf den umliegenden Straßen gemacht haben.© Symbolbild

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Drei Hochsitze im Jagdrevier zerstört

Im Jagdrevier Dachtmissen sind in der Nacht zu Sonnabend drei Jagdkanzeln zerstört worden. Nach ersten Ermittlungen will die Polizei in Burgdorf nicht ausschließen, dass dort militante Tierschützer am Werk waren.