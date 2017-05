Schon im Stehen imposant: Die Bigfoots mit ihren riesigen Puschen.© Anette Wulf-Dettmer

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Jeffrey Korth zeigt seine Fahrkünste

Ein Hingucker sind die Bigfoots immer – selbst wenn sie stillstehen. Am Sonntag, 7. Mai, ab 16 Uhr sind die Autos auf den riesigen Rädern auf dem Edeka-Parkplatz an der Uetzer Straße in Aktion zu erleben.