Nicht nur die Burgdorfer Buchhändlerin Gitana Wegener wird enttäuscht sein, dass Heiner Geißler seine Lesung im StadtHaus kurzfristig abgesagt hat.© dapd (Archiv)

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Staatsakt statt Lesung: Geißler sagt ab

Heiner Geißler, der am Freitag, 30. Juni, ab 20 Uhr sein Buch „Was müsste Luther heute sagen?“ in Burgdorf vorstellen wollte, kommt nicht. „Um 13.30 Uhr hat mich seine Bürochefin angerufen und die Lesung abgesagt“, berichtete Buchhändlerin Gitana Wegener am frühen Donnerstagnachmittag.