Das Burgdorfer Bad lädt zum Sommerfest ein.© Petersen

Burgdorf

Badbesucher feiern Sommersause auch im Regen

Mit großer Wasserrutsche, Musik, Schwimminseln und einem Zirkuszelt feiert das Hallenfreibad am Sonnabend das traditionelle Sommerfest. "Weil das Wetter so schlecht sein sollte, haben wir gestern noch mal alles umgeworfen und so viele Aktionen die möglich in das Bad verlegt", sagt Schwimmmeisterin Suse Mertke.