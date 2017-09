Nach einer Strafanzeige von der TSV ermittelt die Polizei gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung.© Symbolbild

| Antje Bismark

Burgdorf

Randalierer beschädigen TSV-Tribüne

Gegen unbekannte Randalierer hat Dirk Bierkamp, sportlicher Leiter der TSV-Fußballer, am Sonntag eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. „Die Unbekannten hatten am Sonnabend zwischen 16 und 18 Uhr Banner und die Rückseite der Tribüne am Stadion beschmiert“, sagte Bierkamp auf Anfrage.