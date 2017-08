Damit der Einstieg oder die Rückkehr in den Beruf gelingt, bietet das Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf eine Fortbildung für Frauen an.© Rainer Holz (Symbolbild)

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Kurs bereitet Frauen auf Berufseinstieg vor

Das Frauen- und Mütterzentrum (Mütze) bietet für Frauen, die beim Einstieg oder bei der Rückkehr in den Beruf eine fachkundige Begleitung suchen, eine kostenlose Fortbildung an. Der viertägige Kurs beginnt am Montag, 28. August.