Mit einem Großaufgebot rücken die Feuerwehren am Mittwochabend zu einem Dachstuhlbrand im Wacholderweg an.© Feuerwehr

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Unwetter: Blitz setzt Dachstuhl in Brand

Während des Unwetter, das am Mittwochabend über Burgdorf tobte, ist ein Blitz in ein Einfamilienhauses am Wacholderweg eingeschlagen und hat den Dachstuhl in Brand gesetzt.