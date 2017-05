| Antje Bismark

Burgdorf

Einen brennende Lüfter im Sanitärbereich des Sporting Hotels am Tuchmacherweg hat die Feuerwehr am Freitagabend löschen müssen. Dort leben derzeit etwa 20 Flüchtlinge. Sie blieben unverletzt.

Hülptingsen. Die Alarmierung erreichte die Ortsfeuerwehr Burgdorf gegen 19.45 Uhr, wie Sprecher Christian July mitteilte. Seinen Angaben zufolge war zu diesem Zeitpunkt nicht klar, in welchem Bereich das Feuer ausgebrochen war und ob Menschen in Gefahr waren. "Vor Ort stellte sich heraus, dass die Bewohner schon mit einem Pulverlöscher versucht hatten, den Brand zu löschen", sagte July. Deshalb kontrolliere ein Trupp unter Atemschutz die Brandstelle und löschte das Feuer endgültig. Die Bewohner konnten während der Löscharbeiten in ihren Zimmern bleiben, wie July sagte.

Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden, ausgerückt waren 22 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Burgdorf - unter anderem mit der Drehleiter, dem Tanklösch- und dem Löschfahrzeug - und sechs Ehrenamtliche aus Hültpingsen.