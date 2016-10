Großeinsatz am Sonntagabend: Mit 67 Brandbekämpfern ist die Freiwillige Feuerwehr ausgerückt, nachdem Dachpappe auf dem Schulneubau am Berliner Ring in Brand geraten war.© Bismark/Feuerwehr

| Antje Bismark

Burgdorf

Dachpappe auf Schulneubau brennt

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntag gegen 17.20 Uhr ein Feuer auf dem Dach des Schulneubaus am Berliner Ring ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit 67 Einsatzkräften an - sie hatten die brennende Dachpappe schnell gelöscht.