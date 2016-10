Die CDU sieht für die Ratsarbeit mit der FDP die größten Schnittmengen.© Joachim Dege

| Joachim Dege

Burgdorf

Die FDP gibt der CDU das Jawort

Die beiden Fraktionen von CDU

(11 Sitze) und FDP (2) wollen in der am nächsten Donnerstag beginnenden Wahlperiode im Rat eine Gruppe bilden. Dies gaben beide Parteien am Freitag bekannt. Ziel sei es, einen Politikwechsel herbeizuführen, besonders in der Schul-, Finanz- und Wirtschaftspolitik.