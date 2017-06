Ernst Schmidt vom Nabu zeigt den Kindern "Alles, was kriecht und fliegt".© Bismark

| Antje Bismark

Burgdorf

Ameise, Assel & Co: Augen auf in der Natur

Bei Expeditionen denken die meisten Menschen an weite Ausflüge zu wilden Tieren, dabei lässt sich auch vor der Haustür einiges entdecken. Diesen Beweis trat Ernst Schmidt vom Naturschutzbund am Freitag bei Schülern des Leseclubs der Gudrun-Pausewang-Grundschule mit Erfolg an.