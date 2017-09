Wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls muss sich jetzt ein 41-Jähriger verantworten.© Symbolbild

| Antje Bismark

Burgdorf

Amtsrichter verhängt Haftbefehl gegen Dieb

Wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls muss sich jetzt ein 41 Jahre alter Mann aus Osteuropa verantworten: Er hatte am Montag gegen 13.50 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Marktstraße mehrere Rasierklingen und Zahnbürsten im Wert von 400 Euro in seinen Rucksack gesteckt – ohne die Ware zu bezahlen.