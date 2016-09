Auf dem Spittaplatz hat der Aufbau für den Oktobermakrt begonnen: Jürgen Lange ist einer der Ehrenamtlichen des VVV, der dafür sorgt, dass beim dreitägigen Stadtfest alles rund läuft.© Anette Wulf-Dettmer

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Stadtfest: Ohne Ehrenamtliche läuft nichts

Am Wochenende verwandelt sich die Innenstadt in eine Festmeile, denn die Burgdorfer feiern ihr Stadtfest Oktobermarkt. Das Besondere an der dreitägigen Sause, die am Freitag,

30. September, um 16 Uhr offiziell mit der traditionellen Regenwette beginnt, wird von Ehrenamtlichen getragen.