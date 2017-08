Das Wirtsduo Hendrik Heimberg (links) und Andreas Ellerbrok haben ihre Bar 1667 geschlossen und versuchen an der Marktstraße 1 einen Neuanfang.© Joachim Dege

| Joachim Dege

Burgdorf

Gothic-Bar 1667 zieht drei Häuser weiter

Die Gothic Rock Bar 1667 an der unteren Marktstraße hat am vergangenen Wochenende den Betrieb eingestellt. Das Wirtsduo zieht drei Häuser weiter in das ehemalige Frühstückscafè Muckefuck am Kreisel. Die Wiedereröffnung sei für den 27. September geplant.