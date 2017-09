Die beiden Sozialpädagoginnen Elena Veith (lins) und Angelika Krack helfen Menschen aus der Schuldenfalle.© Joachim Dege

| Joachim Dege

Burgdorf

Diakonie berät seit 25 Jahren Schuldner

Menschlich, herzlich, vorurteilslos: So steht der Diakonieverband Hannover-Land dem eigenen Anspruch nach seit 25 Jahren Schuldnern in Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze bei. In der Beratungsstelle helfen drei Frauen jährlich 263 Ratsuchenden dabei, einen Weg aus der finanziellen Krise zu finden.