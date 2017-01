Der Kulturverein Scena präsentiert bei seiner Stummfilm-Matinee Lil Dagover, die Diva der frühen Filmgeschichte, in der Rolle der jungen Frau, die vom Tod (links) ihren Ehemann zurückverlangt.© Archiv

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Scena präsentiert Fritz Langs "Der müde Tod"

Die Stummfilm-Matinee des Kulturvereins Scena ist längst Kult in Burgdorf. Am Sonntag, 5. Februar, um 11.15 Uhr öffnet sich in der Neuen Schauburg an der Feldstraße wieder der Vorhang für einen Klassiker der Filmgeschichte.