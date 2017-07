Timo Beeck (links) und Ralf Leinemann sorgen dafür, dass das Wasser auf der Dorfstraße wieder abfließen kann.© Bismark

| Antje Bismark

Burgdorf

Gegen den Stau: Mitarbeiter reinigen Gully

Bei dem Dauerregen der vergangenen Stunden geht eigentlich niemand gern vor die Tür - Timo Beeck und Ralf Leinemann von der Verwaltung indes schreckt das Wetter nicht: Wasserdicht eingepackt, haben sie am Morgen erst einmal einen Gully an der Dorfstraße in Heeßel gereinigt.