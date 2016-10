Acht Kisten schafft Torben (8) zu stapeln, bevor ihm die Schwerkraft einen Strich durch die Rechnung macht.© Michael Schütz

Burgdorf

2016: Bei acht Kisten siegt die Schwerkraft

Manchmal muss man einfach feststellen: Klasse ist besser als Masse. Im Gegensatz zu 2015 kam das Kinderfest im Park am Wall in diesem Jahr wegen des regnerischen Wetters schwer in Gang. Aber die Kinder, die sich trauten und gekommen waren, hatten Spaß.