Mit ganz unterschiedlichen Liedern gestaltet der Choir under Fire unter der Leitung von Martin Schulte das Benefizkonzert für den Hospizdienst.© Bismark

| Antje Bismark

Burgdorf

Choir under Fire überzeugt - und hilft

Musik genießen und anderen Menschen helfen: Das haben der Choir under Fire und der ambulante Hospizdienst am Sonntag den Burgdorfern ermöglicht. Zum ersten Mal organisierten Ehrenamtliche der Gruppen ein Konzert in der St.-Pankratius-Kirche, und knapp 300 Besucher nahmen die Einladung gern an.