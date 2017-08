Falscher Polizist will Geld ergaunern

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Am Dienstagvormittag hat sich ein Burgdorfer bei Leitstelle der Polizei gemeldet. Er gab an, von jemandem angerufen worden zu sein, der sich als Polizeibeamter ausgegeben habe. Der Rat der Polizei: Fragen nicht beantworten und örtliche Dienststelle oder Notruf anrufen.

Burgdorf. Neben dem Burgdorfer Fall wurden der Polizei gestern vier Anrufe falscher Polizisten in Hannover sowie in Altwarmbüchen und Laatzen gemeldet. Laut Polizei gaben sich die Anrufer als Polizei- oder Kripobeamte aus und fragten, ob Wertgegenstände oder Geld vorhanden seien. In einem Fall tauchte auf dem Display des Angerufenen die Nummer 09 110 auf.

Die Polizei rät, am Telefon keine Angaben zum Vermögen, den Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten zu machen und weder Geld noch Wertgegenstände zu übergeben. „Fragen Sie im Zweifel bei Ihrer örtlichen Dienststelle nach oder rufen Sie den Notruf an", lautet der Rat. Wenn ein Fremder vor der Haustür erscheint und sich als Polizist ausgibt, sollte der Polizeiausweis sorgfältig überprüft werden. Und vor allem: "Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung!"