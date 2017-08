Bei der Aktion „Kinder ans Pony – kleine Shettys ganz groß“können die jungen Pferdemarktbesucher die Tiere füttern striegeln und mit Streicheleinheiten verwöhnen.© privat

Burgdorf

Der Pferdemarkt lockt mit prallem Programm

Ein volles Programm erleben Besucher des nächsten Pferde- und Hobbytiermarktes am Sonnabend, 19. August, auf dem Gelände am Kleinen Brückendamm. Es gibt Aktionen rund ums Pferd, Jagdhunde- und Zirkusvorführungen, eine Blaulichtmeile und eine Verlosung. In der Innenstadt ist derweil City-Samstag.