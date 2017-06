Eine Attacke auf die Lachmuskeln verspricht die Comedy Nacht im StadtHaus Burgdorf mit Herrn Niels.© Thomas Schulze

Burgdorf

Comedians wollen StadtHaus zum Beben bringen

„Burgdorf lacht − die Comedy-Nacht“ heißt es am Dienstag, 31. Oktober, im StadtHaus Burgdorf an der Sorgenser Straße. Gleich vier namhafte Comedians haben sich vorgenommen, in der KabarettComedy-Reihe die Lachmuskeln ihres Publikums kräftig zu kitzeln.