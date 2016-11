Brigitte Heise genießt es, den Havaneser Ruby auf dem Arm zu haben. Im Hintergrund sind Lucia Wulfes (links) und Ursula Di Biase zu sehen.© Stefan Heinze

Burgdorf

Hunde bringen Senioren zum Lächeln

Mal wieder das Fell eines Hundes spüren, das ist insbesondere für viele Senioren in Pflegeeinrichtungen etwas Besonderes. Am Mittwoch machte sich dafür der Besuchsdienst auf vier Pfoten auf den Weg. Gleich drei Hunde und ihre Besitzer waren in der Tagespflegeeinrichtung Schmidtke zu Gast.