Ein Zitronenfalter labt sich an einer Löwenzahnblüte. Auf dem Flügel des Schmetterlings hat es sich ein blinder Passagier gemütlich gemacht.© Bernd Moßmann

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Auf Fotopirsch im kalten Mai

Auch wenn der Mai bislang eher seine kühle Schulter zeigt, den Schmetterlingen macht das offenbar wenig aus. Denn in Wald und Flur sowie in den Gärten sind die filigranen Flieger schon unterwegs - und zwar so schnell, dass ein Fotograf Mühe hat, sie scharf aufs Bild zu bannen.