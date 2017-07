Die Steinwedeler Storchenfamilie auf Futtersuche und beim Flugtraining in den Auewiesen.© Bernd Moßmann

Die ersten Jungstörche dieses Jahres sind flügge: Hobbyfotograf Bernd Moßmann hat die Storchenfamilie in den Burgdorfer Auewiesen in Höhe der Straße Drei Eichen beim Flugtraining beobachtet. Immerhin hat es der Nachwuchs bereits bis dorthin geschafft – denn es sind die Steinwedeler Störche.

Burgdorf. Das Nest in Steinwedel liegt rund zwei Kilometer Luftlinie entfernt von den Auewiesen am Rande des Burgdorfer Stadtparks. Dieser Horst war im Frühjahr einer der ersten, in den die Störche zurückkehrten.

Im Burgdorfer Nest an der Friederikenstraße werden in diesem Jahr keine Störche aufgezogen. Es sei dort zwar ein Paar gewesen, das sich auch gepaart habe, berichtet Burgdorfs Naturschutzbeauftragter Dieter Kleinschmidt. „Aber möglicherweise war eines der Tiere zu jung.“ Störche werden erst mit drei bis fünf Jahren geschlechtsreif. Im Dachtmisser Storchennest hat Kleinschmidt zwei Jungtiere ausgemacht, die aber noch nicht flügge sind.

Bereits Anfang August machen sich die ersten Störche auf den Weg in ihr Winterquartier. Zuerst starten die jungen, noch nicht geschlechtsreifen Vögel. Erst etwa 14 Tage später ziehen auch die Alttiere gen Süden. „Sie müssen sich zunächst vom Brutgeschäft erholen. Das heißt in erster Linie fressen, um Reserven für den langen Flug zu haben“, erläutert Kleinschmidt.