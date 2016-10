Titelverteidiger gegen Außenseiter: Die Wicküler BubenThoms Blom (vorn) und Jan Saake siegen 10:0 gegen die Auerosen Lisa Trosien (vorn) und Lynn Heimberg.© Michael Schütz

Burgdorf

2016: Titelverteidiger triumphieren

Sonnabendmittag ruhte der Oktobermarkt in Burgdorf noch. In der Mittelstraße ging es allerdings zu dieser Zeit schon hoch her, denn die Junggesellen hatten dort 30 Mannschaften zum Krökeln eingeladen. Zum 13. Mal ging das Jux-Turnier bereits über die Bühne.