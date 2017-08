Auf dem Brachland - rot umrandet - zwischen Duderstädter Weg, Schopenhauerstraße, Hülptingser Weg und Uetzer Straße will die Deutsche Reihenhaus AG einen Wohnpark bauen. Zunächst muss die ehemalige Müllkippe jedoch saniert werden.© Stadt Burgdorf

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Geld für Müllkippensanierung steht bereit

Die ehemalige Müllkippe am Duderstädter Weg, wo die Deutsche Reihenhaus AG einen Wohnpark anlegen will, kann jetzt von Schadstoffen gereinigt werden. Die Fördermittel von Land und EU sind bewilligt - 932.000 Euro. Die gleiche Summe investiert die Reihenhaus AG in die Sanierung des Untergrunds.