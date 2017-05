Die Bürgerinitiative Otze Schiene will am 13. Juni wieder von 0 bis 24 Uhr alle Züge zählen, die den Bahnübergang in Otze passieren.© Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Otzer wollen wieder Züge zählen

Die Bürgerinitiative Schiene Otze (Bios) will am Dienstag, 13. Juni, wieder Züge zählen. Von 0 bis 24 Uhr werden sich die Bürger am Bahnübergang im Ort postieren, jeden Güter- und Personenzug notieren und dessen Lärmpegel messen.