Der Unfall ereignete sich am Abend auf der B3 bei Ramlingen.© Uwe Dillenberg

B3 bei Ramlingen

Auf der Bundesstraße 3 bei Ramlingen sind am Freitagabend in Richtung Celle zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die B3 musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Burgdorf. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend auf der B3 in Fahrtrichtung Celle. Nach ersten Erkenntnissen war ein Auto bei Ramlingen auf die Bundesstraße gefahren und stieß dabei mit einem Skoda Yeti zusammen. Das andere Auto wurde durch die Kollision in den Graben geschleudert.

Der Fahrer des Fahrzeugs wurde schwerer verletzt, auch der Insasse des Yeti erlitt Verletzungen. Die B3 musste am Abend für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden, es kam zu leichten Behinderungen. Die Unfallursache ist noch unklar.

pah