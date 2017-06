Schwerer Unfall bei Burgdorf.© Feuerwehr/July

Burgdorf

Autoinsasse bei Unfall mit Lkw tödlich verunglückt

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen ein Autoinsasse in der Nähe von Burgdorf ums Leben gekommen. Der Pkw kollidierte auf der B188 kurz vor dem Übergang zur B3 mit einem Lkw. Die Strecke ist in beiden Richtungen gesperrt.