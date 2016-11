© dpa (Symbolbild)

Richtung Hannover

Auto in Flammen: B3 bei Ehlershausen gesperrt

Auf der Bundesstraße 3 bei Ehlershausen stand am frühen Donnerstagabend ein Fahrzeug in Flammen. Nach HAZ-Informationen ist der Brand inzwischen gelöscht. Die Aufräumarbeiten dauern an. Daher ist die Straße in Richtung Hannover gesperrt.