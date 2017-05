Auto erfasst vier Menschen - 22-Jährige schwer verletzt

Burgdorf

Am Donnerstagmittag hat ein Auto vier Menschen erfasst. Dabei wurde eine 22-Jährige schwer verletzt.

Hannover. Der Autofahrer war gegen 12.45 Uhr auf der Marktstraße in Burgdorf Richtung Bundesstraße 443 unterwegs. Fünf Menschen überquerten die Straße an einem Fußgängerüberweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Eine 19-Jährige musste ebenfalls in ein Krankenhaus, weil das Auto ihr über den Fuß gerollt war. Die anderen beiden wurden nur leicht verletzt.

Der Fahrer war laut Polizei leicht alkoholisiert. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.