Die Marktstraße mit der St.-Pankratius-Kirche in der Zeit vor 1850.© privat

Burgdorf

Wenn alte Häuser Geschichten erzählen

Die Geschichte einer Stadt spiegelt sich auch immer in ihren Gebäuden wider. Die neue Ausstellung, die am Sonnabend, 8. Juli, in der KulturWerkStadt eröffnet wird, erzählt die Geschichte(n) von neun Burgdorfer Häusern.