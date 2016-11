Die Ausstellerin Doris Habenich (links) und die Besucherin Birgitt Dettmer sind vom Ambiente des Flohmarkts rund um den Teich angetan.© Friedrich-Wilhelm Schiller

Burgdorf

Flohmarkt punktet mit seinem Ambiente

Auch im nächsten Jahr wird auf den Burgdorfer Wies'n 62 mit Kunst und Krempel gehandelt. Der Flohmarkt am Teich an der Uetzer Straße etabliert sich peu à peu. Mit der Zahl der Stände waren die Organisatoren im ersten Jahr zufrieden. Sie wünschen sich allerdings in Zukunft mehr Besucher.