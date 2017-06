Der Ratsvorsitzende Armin Pollehn ist neue Stadtverbandsvorsitzender seiner Partei und will für das Bürgermeisteramt kandidieren.© Joachim Dege

Burgdorf

Armin Pollehn will Bürgermeister werden

Der neue Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Burgdorf will auch Bürgermeister der Stadt werden. Diesen Anspruch hat Armin Pollehn am Freitagvormittag in einem Pressegespräch deutlich zum Ausdruck gebracht. Darum werde er sich um das Spitzenamt im Rathaus bewerben.