Spenden zum dritten Mal Blut: Michelle Schröder (rechts) und Franziska Brosig.© Bismark

| Antje Bismark

Burgdorf

Blutspender - eine eingeschworene Truppe

Entspannte Routine herrscht an diesem Mittwoch in der DRK-Begegnungsstätte: Zum elften Mal in diesem Jahr bitten die Rotkreuzler zur Blutspende - und viele der gut 60 Teilnehmer gehören längst zu den "Stammkunden". Zu ihnen zählt auch Matthias Braune, der zum 100. Mal Blut spendete.