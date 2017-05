Vier Verletzte

Alkoholisierter Autofahrer erfasst Fußgängerin

Einen Unfall mit vier Verletzten hat am Donnerstagmittag ein 55 Jahre alter Autofahrer verursacht, der nach Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Der Mann war gegen 12.45 Uhr mit seinem Citroen Berlingo auf der Marktstraße in Richtung der Bundesstraße 443 unterwegs.