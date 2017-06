Mit Schutzanzügen und unter Atemschutz ziehen die Feuerwehrleute den Abfall vom Aha-Wagen, um an die Druckbehälter zu gelangen.© Feuerwehr/July

| Antje Bismark

Burgdorf

ABC-Alarm: Feuerwehr räumt Wertstoffinsel

Einen ABC-Alarm haben am Sonnabend zwei Mitarbeiter des Abfallentsorgers (Aha) ausgelöst: Sie leerten am Vormittag die Papiercontainer in Otze und packten dabei auch einen Karton aus Pappe in ihren Wagen. Dieser enthielt allerdings zwei 12-Liter Druckbehälter mit Kühlflüssigkeit.