Fahrer von Kleinkraftwagen übersieht BMW.© Symbolbild

| Antje Bismark

Burgdorf

Autofahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Leichte Verletzungen hat am Dienstag ein 63 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall erlitten: Der Mann überquerte nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 11.40 Uhr die Landesstraße 412 von Steinwedel kommend in Richtung In den Kämpen.