Die freundlichen Engel Mattea (rechts) und Lea packen in der HAZ/NP-Geschäftsstelle die Geschenke der Kunden ein.© Björn Franz

| Björn Franz

Barsinghausen

Himmlische Hilfe beim Einpacken

Es war eine geradezu himmlische Hilfe. Und viele Kunden nahmen den vorweihnachtlichen Service in der HAZ/NP-Geschäftsstelle in Barsinghausen gerne an. Mit Engelsgeduld packten Lea und Mattea in der Geschäftsstelle die Geschenke ein und sorgten damit für viele glückliche Gesichter.