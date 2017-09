Pastorin Kristin Köhler (links) und Birgitt Weber-Manthei weisen auf den ersten Gottesdienst mit Frühschoppen in der Petrus-Kirchengemeinde hin.© Frank Hermann

Barsinghausen

Bier und Brez'n nach dem Petrus-Gottesdienst

Neues Angebot in der Petrus-Kirchengemeinde: Zum ersten Mal richtet die Gemeinde am Sonntag, 17. September, im Anschluss an den Gottesdienst einen zünftig bayerischen Frühschoppen mit Bier, Brez’n und Weißwürsten aus.