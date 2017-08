Zehn Jungen und Mädchen gehören zur neuen Feuerlöwen-Kinderfeuerwehr mit den Betreuerinnen Anja Pfuhl (von links), Mariela Chiarelli und Stefanie Hoffmann.© Frank Hermann

Eckerde

Zehn Kinder melden sich für die Feuerlöwen an

Feuerlöwen – so heißt die neue Kinderfeuerwehr in Eckerde. Zehn Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren haben sich für die am Sonnabend gegründete Nachwuchsabteilung in der Ortsfeuerwehr angemeldet.