Jennifer Gäfke (von links), Lilli Bischoff, Max Matthiesen und Ludwig Mast zeigen den Trampelpfad, der die Schranke am Bahnübergang umgeht.© Andreas Kannegießer

Barsinghausen

Zaunlücke am Bahnübergang sorgt für Gefahr

Am Bahnübergang am Buchhorn neben dem Barsinghäuser Bahnhof gibt es offenbar ein Sicherheitsproblem: Ein alter, maroder Holzzaun, der eigentlich die Gleise bei heruntergelassenen Schranken vom benachbarten Wartebereich des Busbahnhofes (ZOB) abschirmen soll, ist in sich zusammengefallen.